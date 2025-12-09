Atropello masivo deja ocho lesionados en peregrinación de Hidalgo

Información preliminar señala que un atropello masivo registrado durante la peregrinación de La Virgen del Pueblito dejó al menos ocho personas lesionadas, en el municipio de Hidalgo.
Estas ocho personas se encontraban en camino hacia la iglesia cuando fueron arrollados por un conductor de un vehículo Aveo de color guindo, mismo que se dio a la fuga tras el accidente.
Elementos de Protección Civil de Hidalgo, en conjunto como similares de Mina y Abasolo acudieron al lugar y confirmaron dicha información.
Al menos tres de los ochos lesionados fueron trasladados hacia hospitales de la Zona Metropolitana, cuyo estado de salud fue reportado como grave. El resto de las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar.
Identifican a lesionados de atropello masivo
Personal de Protección Civil identificó a las personas que resultaron lesionadas e informó a que hospitales fueron trasladados.
Hospital Universitario
1. Irasema Gutiérrez Escamilla, 65 años
2. María Verónica Limbrera Ibarra, 67 años
3. Persona sin ser identificada
Clínica Hospitaria
4. Gloria Moreno Alvarado, 86 años
Hospitales IMSS
5. María Delia González Martínez, 65 años (Hospital 21 IMSS)
6. Persona sin ser identificada (Clínica 45 del IMSS)
Clínica Sección 50
7. Blanca Estela Sánchez, 58 años
Hospital Muguerza
8. Persona sin ser identificada