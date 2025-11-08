Atropello cerca de puente peatonal ¿qué puede hacer un conductor?

Un abogado penalista explicó qué deben hacer los conductores en caso de atropellar a una persona, especialmente cuando ocurre cerca de un puente peatonal

Los atropellos cerca de un puente peatonal van al alza, pero te has preguntado ¿qué debes hacer si te llega a ocurrir esta situación estando al volante?

El abogado penalista, José Dimas, señaló que lo primero es no huir del lugar y brindar auxilio a la persona lesionada.

“Para aclarar ese hecho, pues sería quedarse, puesto que eso lo colocaría en una situación donde primero evitas incurrir en alguna otra conducta, porque incluso hasta hay un delito ahí, cuando abandonas una persona".

"Si partimos desde la parte humana pues es auxiliarlo, porque tal vez eso puede marcar la diferencia en que esa persona muera o no”, indicó.

Además, recomendó colaborar en todo momento con las autoridades.

En los casos donde solo hay lesiones leves, existen sanciones, pero suelen ser menores.

“Si solamente es una lesión, pues probablemente haya la necesidad de hacer alguna reparación del daño”.

Sin embargo, cuando el accidente provoca la muerte de una persona, el proceso se extiende, ya que, aunque el peatón haya actuado con imprudencia, se trata de la pérdida de una vida humana.

Lo mejor es enfrentar a las autoridades y asumir el proceso judicial, pues intentar evadir la responsabilidad puede generar sanciones mucho más severas.