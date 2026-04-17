Atropellan a tránsito de Monterrey; responsable se da a la fuga

La unidad quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes, mientras se integran los elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un oficial del grupo motorizado de la Dirección de Tránsito de Monterrey resultó lesionado tras ser impactado por un automóvil mientras circulaba sobre la avenida Gonzalitos, a la altura de la colonia Mitras Norte., en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

De acuerdo con los reportes y videos de cámaras de seguridad, el agente se desplazaba en su motocicleta cuando un vehículo particular intentó cambiar de carril desde la vía principal hacia una lateral, maniobra en la que terminó golpeándolo por la parte trasera.

El impacto provocó que el oficial de tránsito saliera proyectado varios metros y quedara tendido sobre el pavimento, mientras el conductor implicado en el accidente se dio a la fuga, lo que generó indignación en redes sociales al difundirse las imágenes del momento.

Conductor abandona el lugar tras el impacto

Tras el atropello, el conductor responsable no detuvo la marcha ni prestó auxilio, por lo que se desplegó un operativo para su localización con apoyo de material audiovisual del C4 de Monterrey.

Ubican vehículo involucrado en el atropello

Horas después del incidente, autoridades lograron ubicar el automóvil presuntamente implicado, un Dodge Attitude modelo 2025, color plata, con placas RTD876C, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La unidad quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes, mientras se integran los elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación.

Debido a que el oficial presentó lesiones de consideración, el caso fue turnado al Ministerio Público, que será la instancia encargada de determinar la situación jurídica del propietario del vehículo.

Se informó que el dueño deberá comparecer ante la autoridad para responder por lo que se determine conforme avance la investigación.

Reportan estable a oficial lesionado

En cuanto al estado de salud del agente, se dio a conocer que se encuentra estable y permanece hospitalizado, donde recibe atención médica por los golpes sufridos.

Se prevé que pueda ser dado de alta en los próximos días, dependiendo de su evolución.

El Gobierno de Monterrey indicó que se mantiene al pendiente tanto de la evolución médica del oficial como del avance en las investigaciones.

Las autoridades continúan con el análisis de videos y demás evidencias para esclarecer lo ocurrido en este hecho registrado en una de las avenidas con mayor circulación vehicular del área metropolitana.