Atropellan a trabajador sobre Antonio L. Rodríguez en Monterrey

El empleado de una empresa de construcción sufrió fractura en ambas piernas tras ser embestido por una van afuera del negocio.

Un trabajador de una empresa de materiales de construcción resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta tipo van mientras realizaba labores de limpieza en el exterior del establecimiento, ubicado sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en la colonia Santa María, en Monterrey.

El accidente ocurrió cuando el hombre, identificado como Heriberto, de entre 35 y 40 años, se encontraba barriendo afuera del negocio y fue embestido por una camioneta Chevrolet Express Van, en color blanco.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al trabajador y detectaron una probable fractura en ambas piernas, además de diversos golpes en el cuerpo.

Debido a las lesiones, el hombre recibió atención prehospitalaria de emergencia y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo del incidente para realizar las diligencias correspondientes, tomar conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades e impresiones del atropello.