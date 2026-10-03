Atropellan a reportera mientras cubría deslave en Monterrey

Una reportera y un camarógrafo de GamaVisión fueron atropellados mientras cubrían un deslave en Morones Prieto; se desconoce su estado de salud.

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Una reportera y un camarógrafo resultaron lesionados luego de que una camioneta derrapara y terminara impactándolos mientras se encontraban realizando una transmisión en vivo sobre un deslave registrado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

Los hechos ocurrieron metros antes del puente vehicular de Pedro Martínez, donde previamente se había registrado un deslave que provocó la caída de material sobre la vialidad y de un árbol, además de un accidente en el que estuvo involucrado un motociclista.

La reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales, de aproximadamente 22 años, se encontraban en el sitio dando cobertura al incidente cuando fueron sorprendidos por una camioneta Jeep de color gris oscuro, conducida por un joven de entre 22 y 25 años.

El momento del accidente quedó registrado en las imágenes captadas por el propio camarógrafo. En la grabación se observa a la reportera a cuadro, mientras reportaba sobre el deslave, cuando de manera repentina la camioneta derrapa y se dirige hacia el punto donde se encontraban ambos.

De acuerdo con las imágenes, la unidad circulaba a velocidad considerable y, tras perder el control, realizó un giro de aproximadamente 90 grados, quedando finalmente orientada en sentido contrario a la circulación. La camioneta terminó a escasos metros del área donde se encontraba el concreto y el árbol caído.

El pavimento mojado también habría sido un factor en el derrape de la unidad.

Tanto la reportera como el camarógrafo fueron alcanzados por el vehículo. Cristo Morales presentó lesiones visibles principalmente en el brazo izquierdo, a la altura del codo, y permaneció sobre el pavimento mientras esperaba la llegada de los cuerpos de auxilio.

Por su parte, Alma de la Rosa permaneció cerca de la unidad del medio de comunicación al que pertenecen, sin embargo, en las imágenes se observa que recibió el impacto de manera directa.

Fueron los propios comunicadores quienes dieron aviso a las autoridades y solicitaron apoyo para atender la emergencia.

Debido a la presencia del concreto y del árbol que obstruían la visibilidad, ambos no alcanzaron a advertir con anticipación el momento en que la camioneta comenzó a derrapar.

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil de Monterrey, quienes iniciaron las labores de auxilio y atención prehospitalaria.

Minutos después, mientras los cuerpos de emergencia atendían a los lesionados, personal de Servicios Públicos de Monterrey comenzó con las labores para retirar el material producto del deslave y liberar la vialidad.

Finalmente, los lesionados fueron trasladados en una ambulancia de Protección Civil de Monterrey a un hospital privado de la Zona Metropolitana.