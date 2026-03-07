Atropellan a perro en García y alcalde promete acciones legales

El momento quedó grabado en video y causó indignación. El alcalde Manuel Guerra Cavazos dio instrucciones a su equipo para iniciar las acciones legales

Una cámara de seguridad captó el momento en que un camión del transporte público atropelló a un perro y continuó su trayecto sin detenerse en el municipio de García. El hecho fue difundido en redes sociales por el propio alcalde Manuel Guerra Cavazos, quien condenó lo ocurrido y anunció acciones legales.

De acuerdo con la grabación, el incidente ocurrió la mañana de este jueves alrededor de las 08:45 horas, cuando un camión de la ruta 307, con número económico 42, atropelló al perro mientras caminaba junto a otro perro por la zona.

En el video se observa cómo dos perros cruzan la calle; sin embargo, segundos después el camión avanza a velocidad y termina atropellando a uno de ellos. La unidad sigue su camino sin detenerse, mientras el can queda tendido sobre la carpeta asfáltica.

Las imágenes también muestran que el otro perro que acompañaba al animal atropellado se aproxima a su cuerpo y permanece junto a él tras el impacto.

El hecho ocurrió pese a la presencia de un reductor de velocidad

Según lo que se aprecia en el video, en el punto donde ocurrió el atropello existe un reductor de velocidad, conocido comúnmente como "bordo", lo que ha generado mayor indignación de los usuarios.

La escena fue compartida por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, quien expresó su indignación por lo sucedido y lamentó la muerte del animal.

"¡En qué momento nos convertimos en seres tan inhumanos, su compañero no se le despegaba!", escribió el edil al difundir las imágenes.

El alcalde también informó que ya dio instrucciones a su equipo para iniciar las acciones correspondientes contra el conductor del camión involucrado.

"Ojalá algún día crezcamos como sociedad", finalizó la publicación Guerra Cavazos.

Maltrato animal puede ser castigado en Nuevo León

En Nuevo León, el maltrato o la crueldad contra los animales está contemplado como un delito dentro del Código Penal del Estado. Las sanciones pueden incluir penas de prisión y multas económicas para quienes causen daño, lesiones o la muerte a un animal.

Las autoridades estatales han reiterado que conductas como abandonar, agredir o causar sufrimiento innecesario a mascotas pueden derivar en procesos penales, además de sanciones administrativas.

En ese contexto, el gobierno municipal de García señaló que buscará que el caso sea investigado y que el operador del camión responda ante las autoridades por lo ocurrido.