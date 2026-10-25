Atropellan a padre e hija menor en una motocicleta en Monterrey

Un camión de carga impactó a los ocupantes de una motocicleta en el norponiente de Monterrey; el presunto responsable quedó a disposición de las autoridades.

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Un hombre y su hija de 14 años resultaron lesionados luego de que un camión que transportaba objetos impactara la motocicleta en la que viajaban, en la colonia San Bernabé, al norponiente de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de Privada 15 de Abril, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión realizó una maniobra de reversa y golpeó la motocicleta en la que circulaba la familia.

Tras el impacto, el hombre quedó con una posible fractura en el tobillo izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por su parte, la menor permaneció durante algunos momentos sobre el pavimento, con la motocicleta encima, hasta la llegada de los cuerpos de auxilio. Posteriormente, fue atendida y trasladada por personal de la Cruz Roja.

Vecinos del sector señalaron que presuntamente el conductor del camión se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que el conductor de la unidad fue detenido para deslindar responsabilidades.