Un trabajador de las Líneas 4 y 6 del Metro resultó lesionado en Constitución y Doctor Coss tras impactar un Chevrolet plata contra trafitambos.

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Un trabajador de la construcción de las próximas Líneas 4 y 6 del Metro resultó lesionado luego de ser atropellado por un automóvil sobre los carriles exprés de la avenida Constitución, en el primer cuadro de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando una joven que conducía un automóvil Chevrolet en color plata perdió el control del volante al tomar una curva a la altura de la calle Doctor Coss.

Dinámica del percance y atención médica

De acuerdo con los primeros informes, la conductora volanteó y terminó impactándose contra los trafitambos que delimitan el área de construcción, donde se encontraba el trabajador, quien fue alcanzado por el vehículo. La víctima no ha sido identificada oficialmente.

Tras el impacto, el automóvil presentó daños considerables en la parte frontal izquierda. La conductora resultó ilesa y quedó a disposición de elementos de la Policía de Monterrey, quienes tomarían conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

Por su parte, el trabajador fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladado a un hospital de la zona metropolitana para recibir atención médica.

Afectaciones viales en la avenida Constitución

El percance provocó afectaciones momentáneas a la circulación en los carriles exprés de Constitución, mientras los oficiales realizaban las labores correspondientes y coordinaban el retiro del vehículo.