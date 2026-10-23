Atropellan a mujer y motociclista huye en avenida Camino Real

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se ha informado sobre la localización del motociclista responsable

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por una motocicleta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Camino Real, en Monterrey. Tras el impacto, el conductor escapó del lugar.

De acuerdo con testigos, la mujer cruzaba la avenida hacia una de las calles del sector cuando fue embestida por una motocicleta blanca de carga, que la proyectó varios metros hasta dejarla tendida sobre el pavimento.

Al percatarse de lo ocurrido, trabajadores de una carnicería cercana y otros motociclistas que circulaban por la zona se acercaron para auxiliar a la mujer mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de Monterrey le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un hospital.

En el sitio, también llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que ayudarán en las labores para poder identificar la moto y el conductor que se dio a la fuga.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se ha informado sobre la localización del motociclista responsable.