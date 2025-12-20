Atropellan a mujer y conductor se da a la fuga en Monterrey

Los oficiales de tránsito de Monterrey iniciaron las pesquisas en torno a los hechos para tratar de localizar al responsable.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuando se dirigía a la parada del camión, una empleada fue atropellada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente vial ocurrió a las siete de la mañana en la avenida Morones Prieto y Pío Décimo.

La joven, de aproximadamente 20 años de edad, intentó cruzar la calle Pío Décimo de oriente a poniente.

Se reveló que fue impactada por un automóvil tipo Aveo color blanco, cuyo conductor se dio a la fuga.

Tras el percance, la joven quedó tirada sobre el pavimento y fue auxiliada por un hombre que esperaba en el parabus.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja de Monterrey y de Protección Civil.

Al ser atendida, le detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo, pero se negó a ser trasladada a un hospital.

Los oficiales de tránsito de Monterrey iniciaron las pesquisas en torno a los hechos para tratar de localizar al responsable.