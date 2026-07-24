Atropellan a mujer en la avenida Juárez en Guadalupe

El conductor de la camioneta permaneció en el sitio y fue quien brindó los primeros auxilios a la lesionada, sin embargo, posteriormente fue detenido

Un nuevo atropello se registró en la zona metropolitana de Monterrey, ahora sobre la avenida Benito Juárez, a la altura del cruce con la avenida Israel Cavazos y la Carretera a Reynosa, en el municipio de Guadalupe, donde una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de una empresa dedicada a la instalación de sistemas GPS.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, quien no fue identificada de manera oficial, intentaba cruzar la avenida cuando fue impactada en los carriles de alta velocidad con dirección de oriente a poniente por una camioneta blanca, cuyo conductor, un joven que tampoco fue identificado oficialmente, no logró evitar el impacto.

Tras el atropello, la víctima, quien vestía una blusa azul y pantalón de mezclilla, quedó tendida sobre el pavimento durante varios minutos, pese a las altas temperaturas, mientras arribaban los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la valoraron en el lugar y posteriormente la trasladaron a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues presentaba golpes en la cabeza y lesiones en el brazo izquierdo.

De manera preliminar trascendió que la mujer presuntamente se dirigía a su trabajo al momento del accidente.

El conductor de la camioneta permaneció en el sitio y fue quien brindó los primeros auxilios a la lesionada, sin embargo, posteriormente fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe para el deslinde de responsabilidades.

Debido a las labores de atención y de las autoridades de Tránsito, uno de los carriles permaneció cerrado, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona durante varios minutos.