VIE 14 FEB
Nuevo León

Atropellan a mujer en el Centro de San Pedro

Por: Humberto Salazar

16 Enero 2026, 06:38

Una mujer identificada como Alma Luz, de 24 años de edad, resultó lesionada tras ser atropellada en el cruce de las calles Vasconcelos y Degollado, en el Centro del municipio de San Pedro.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, la joven fue atendida por personal de Protección Civil de San Pedro, presentando contusiones en la cadera y brazo del lado izquierdo, por lo que indicó que esperaría el pase médico por parte de su aseguradora;

En el lugar también se mantuvo presencia de Tránsito de San Pedro para tomar conocimiento de los hechos 

