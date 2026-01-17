Atropellan a mujer en el Centro de San Pedro

Una mujer identificada como Alma Luz, de 24 años de edad, resultó lesionada tras ser atropellada en el cruce de las calles Vasconcelos y Degollado, en el Centro del municipio de San Pedro. Al arribo de los cuerpos de auxilio, la joven fue atendida por personal de Protección Civil de San Pedro, presentando contusiones en la cadera y brazo del lado izquierdo, por lo que indicó que esperaría el pase médico por parte de su aseguradora; En el lugar también se mantuvo presencia de Tránsito de San Pedro para tomar conocimiento de los hechos