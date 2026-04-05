Atropellan a mujer de la tercera edad en Santa Catarina

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor se dirigía a visitar a uno de sus hijos, quien reside en ese mismo sector del municipio

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Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un vehículo en calles de la colonia Tepeyac, en el municipio de Santa Catarina, lo que provocó su traslado a un hospital debido a diversas lesiones.

Hechos ocurrieron en calles de la colonia Tepeyac

El incidente se registró sobre la calle Guadalupe, entre las vialidades San Cristóbal y San Pablo, donde la víctima, identificada como Filiberta García, de 88 años de edad, caminaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor se dirigía a visitar a uno de sus hijos, quien reside en ese mismo sector del municipio.

Vehículo involucrado y situación del conductor

El vehículo que impactó a la mujer fue identificado como un Toyota Yaris color azul. Hasta el momento, el conductor no ha sido identificado oficialmente.

Versiones preliminares señalan que el presunto responsable podría ser conductor de plataforma, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Trasladan a la víctima a hospital del IMSS

Tras el atropello, la mujer fue auxiliada y posteriormente trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde recibe atención médica.

Los reportes más recientes indican que la víctima presenta lesiones en la rodilla y la cadera, las cuales se agravan debido a que padece osteoporosis, condición que incrementa el riesgo en este tipo de impactos.

Autoridades investigan el accidente

El caso quedó bajo revisión de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello, así como deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado sobre la situación legal del conductor ni si permaneció en el lugar tras el incidente.

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