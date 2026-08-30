Atropellan a mujer de la tercera edad en Monterrey

La víctima salía de una tienda hacia su casa cuando fue arrollada por una conductora distraída por el tráfico en la zona.

Una mujer de la tercera edad resultó con múltiples golpes tras ser atropellada por una joven que manejaba una camioneta en la colonia San Ángel, al sur de Monterrey.

De acuerdo con testigos, la conductora se distrajo al volante cuando el tráfico avanzaba lentamente.

Los vehículos que iban detrás de ella accionaban sus claxon y, tras voltear para observarlos, no se percató de que la víctima intentaba cruzar la arteria.

La afectada, de entre 65 y 70 años de edad, acaba de salir de una tienda y se dirigía a su domicilio.

Tras ser golpeada por la camioneta, se proyectó contra el pavimento, cayendo sobre el brazo derecho.

Fue a la altura de la calle Valle Hermoso donde ocurrió el accidente, aproximadamente a las 3:00 de la tarde del sábado.

La mujer fue atendida inicialmente por la conductora y comerciantes de la zona, quienes se cercioraron de que se encontraba consciente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey se desplegaron para aplicar un vendaje en el brazo golpeado.