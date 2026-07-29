Atropellan a mujer al intentar cruzar en el Centro de Monterrey

El conductor de la unidad involucrada permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades, además de brindar apoyo a la mujer

Una mujer de 49 años resultó lesionada luego de ser atropellada la mañana de este martes en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la lesionada, identificada como Romualda García, presuntamente intentaba cruzar la avenida Pino Suárez cuando un vehículo de una empresa privada que circulaba por Ruperto Martínez intentó incorporarse a los carriles de Pino Suárez y terminó embistiéndola.

Tras el impacto, la mujer fue proyectada aproximadamente dos metros sobre la carpeta asfáltica, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Los rescatistas informaron que presentaba lesiones en una pierna y en el tórax, aunque ninguna de ellas ponía en riesgo su vida. Además, sufrió una alteración en la presión arterial debido al susto provocado por el accidente.

El conductor de la unidad involucrada permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades, además de brindar apoyo a la mujer mientras llegaban los servicios de emergencia.

Elementos de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento del percance y realizaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad en este accidente vial.