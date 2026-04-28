Atropellan a mujer al intentar cruzar avenida al sur de Monterrey

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue auxiliada por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital para su valoración médica.

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada mientras intentaba cruzar la avenida Camino al Mirador, al sur de Monterrey.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue auxiliada por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital para su valoración médica.

El accidente se registró en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia La República, a pocos metros de un colegio privado y en una zona considerada de alta afluencia vehicular.

De acuerdo con versiones preliminares, la mujer cruzaba la vialidad cuando una camioneta tipo Honda, en color gris, circulaba por el lugar y terminó impactándola de frente, proyectándola varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Tras el golpe, la afectada quedó inconsciente durante algunos minutos, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones que presenciaron el hecho.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del municipio de Monterrey, así como oficiales de Fuerza Civil y Tránsito municipal, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y evitar otro percance.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a la mujer y, pese a que no presentaba lesiones de gravedad, fue trasladada al Hospital Metropolitano para continuar con su evaluación médica.

Las autoridades permanecieron en el lugar recabando información para el deslinde de responsabilidades.

Durante las maniobras se registró intenso tráfico en la zona, debido al cierre parcial de carriles y a la carga vehicular habitual del sector.