Atropellan a mujer al cruzar avenida Venustiano Carranza

El percance registrado durante la mañana de este lunes movilizó a socorristas al cruce de Colón y Venustiano Carranza, en el centro de Monterrey

Al intentar cruzar una avenida, una mujer que se dirigía a su trabajo resultó lesionada al ser atropellada por una camioneta.

El percance fue reportado alrededor de las 06:30 horas del lunes en el cruce de la avenida Colón y Venustiano Carranza, en el centro de la ciudad.

Testigos del accidente, que se encontraban en un puesto de comida, auxiliaron a la mujer y detuvieron el tráfico para que no fuera arrollada por segunda ocasión.

Socorristas de la Cruz Roja y de Protección Civil llegaron hasta el lugar a prestarle los primeros auxilios.

Durante las maniobras los paramédicos revelaron que solo presentaba golpes leves, los cuales no ponían en riesgo la vida.

Se estableció que la víctima intentó cruzar la avenida Venustiano Carranza de oriente a poniente.

Sin embargo, los elementos de vialidad trataban de establecer si lo hizo cuando la luz roja del semáforo estaba en color rojo para los vehículos.

El conductor responsable conducía una camioneta en color blanco, la cual fue asegurada.

Mientras tanto el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público en turno para que se deslinden responsabilidades.