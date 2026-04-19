Atropellan a menor tras choque en Monterrey; conductora huye

Las autoridades de tránsito municipal se hicieron cargo del caso para las investigaciones y deslinde de responsabilidades de lo ocurrido en la colonia El Maguey

Un menor de edad resultó lesionado luego de un accidente vial tipo estrellamiento con posterior atropello en calles de Monterrey. El incidente fue atendido por Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de auxilio durante la mañana de este sábado.

El reporte se registró a las 07:54 horas en el cruce de Castelar Poniente y Privada Martín de Zavala, en la colonia El Maguey. De acuerdo con la información, una camioneta Ford Ranger impactó a un vehículo BMW color negro que se encontraba estacionado, lo que derivó en la proyección de un menor hacia la banqueta.

La conductora responsable descendió de la unidad y se retiró del lugar por su propio pie, sin esperar a las autoridades.

¿Qué lesiones presentó el menor tras el accidente?

En el sitio, paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien no presentó lesiones de gravedad aparentes. Posteriormente, personal de Cruz Roja realizó una valoración más detallada.

El menor reportó dolor en ambos hipocondrios (derecho e izquierdo), así como en el centro del tórax, además de laceraciones en la extremidad superior derecha y barbilla.

¿Qué seguimiento se dio tras el accidente?

La tutora del menor, identificada como Marcela Sánchez, de 34 años, indicó que permanecerían en el lugar en espera de la aseguradora para los trámites correspondientes. No fue necesario el traslado hospitalario inmediato.

Las autoridades de tránsito municipal se hicieron cargo del caso para las investigaciones y deslinde de responsabilidades.