Atropellan a menor en patín eléctrico en Monterrey

Un joven de 14 años fue impactado por una camioneta mientras conducía un patín eléctrico; Protección Civil y Movilidad Monterrey atendieron el reporte.

La Unidad de Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un atropello registrado en Monterrey, donde un menor que circulaba en un patín eléctrico fue impactado por una camioneta.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron al joven de 14 años, consciente y estable sobre la carpeta asfáltica, con laceraciones leves. Fue valorado en el lugar y decidió retirarse por sus propios medios.

El vehículo involucrado fue una camioneta Ford F-250 de modelo antiguo, color negro, conducida por una mujer de 42 años.

En el lugar se hicieron presentes Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey y elementos de Movilidad Monterrey, quienes quedaron a cargo de la situación y del levantamiento del parte correspondiente.