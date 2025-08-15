Atropellan a menor en la avenida López Mateos en Guadalupe

Por: INFO 7 14 Agosto 2025, 09:19

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar los primeros auxilios al menor de 15 años de edad.

Cuerpos de auxilio se movilizaron por el atropello de una persona sobre la avenida López Mateos y Bulevard Miguel de la Madrid en Guadalupe. Según información preliminar, un menor se lanzó desde la parte alta de un puente vehicular en la avenida López Mateos en la colonia La Floresta y luego fue atropellado por un vehículo que pasó en ese momento por el lugar. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Guadalupe para brindar los primeros auxilios al menor de 15 años de edad. En el lugar se determinó que el menor resultó lesionado tanto por la caída como a causa del atropello por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad.