Atropellan a joven en Barrio Antiguo; lo reportan estable

Un joven resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en el cruce de las calles Diego de Montemayor y Morelos, en el sector de Barrio Antiguo.

Testigos describen cómo ocurrió el atropello

De acuerdo con testigos, el peatón habría caminado en reversa por algunos momentos y terminó impactándose contra una camioneta gris, la cual es conducida por un hombre de 69 años, quien es discapacitado.

Personas que presenciaron el hecho señalaron además que el vehículo no circulaba a exceso de velocidad al momento del percance, situación que también sería corroborada por cámaras de seguridad de la zona.

Corporaciones de auxilio brindan atención al lesionado

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de Protección Civil, Policía Municipal, Cruz Roja y personal del CRUM, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Reportan al joven en condición estable

El joven fue reportado como estable y únicamente presentó heridas en el pie izquierdo.