Atropellan a hombre y conductor huye del lugar en Monterrey

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en calles del municipio de Monterrey.

El accidente se registró en la calle Segunda Privada, en el cruce con las avenidas Venustiano Carranza y Luis Mora.

De acuerdo con vecinos, el lesionado fue dejado por policías sobre la banqueta de su domicilio tras el incidente.

En el sitio quedaron algunas de sus pertenencias, entre ellas un andador y un tenis del pie izquierdo.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil y la policía de Monterrey, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para tratar de localizar al conductor responsable.