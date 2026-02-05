Atropellan a hombre tercera edad en San Nicolás

Los efectivos de vialidad indicaron que el responsable no fue localizado en el lugar, por lo que las imágenes captadas por dos cámaras podrían ser de utilidad.

Sobre la avenida López Mateos, un hombre de la tercera edad resultó gravemente lesionado al ser arrollado por un vehículo.

Los hechos ocurrieron a las seis de la mañana sobre la mencionada arteria a la altura de la avenida Conductores en la colonia Lagrange, en San Nicolás.

La víctima, de aproximadamente 60 años de edad, fue reportada por automovilistas al verlo tirado en los carriles hacia el sur.

Unidades de vialidad municipal y una ambulancia con socorristas llegaron hasta este punto.

Las maniobras de auxilio se prolongaron por varios minutos, ya que la víctima presentaba golpes y posibles fracturas.

Para poderlo auxiliar, los socorristas lo inmovilizaron y después lo colocaron en una camilla para trasladarlo de urgencia al hospital de zona número 21 del IMSS.

Los efectivos de vialidad indicaron que el responsable no fue localizado en el lugar, por lo que las imágenes captadas por dos cámaras podrían ser de utilidad.

Además, no se encontraron huellas de frenos sobre el pavimento, ni restos del vehículo que lo impactó.

La zona donde ocurrió el atropello padece de iluminación suficiente; además, se presume que la víctima intentó cruzar la avenida.