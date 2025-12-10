Atropellan a hombre que intentaba cruzar avenida Félix U. Gómez

La víctima que embestida luego de cruzar la transitada avenida en un punto donde la iluminación es casi nula, lo que provocó este accidente

Al cruzar la avenida, un trabajador que se dirigía al Mercado de Abastos de San Nicolás resultó gravemente lesionado al ser arrollado por un automóvil.

El accidente vial ocurrió cerca de las seis de la mañana sobre los carriles de sur a norte de la avenida Félix U. Gómez, metros antes del cruce con Los Ángeles en la colonia Coyoacán.

Se estableció que la víctima fue identificado por uno de sus compañeros como Juan Carlos, de 45 años y originario de Chiapas.

El percance sobrevino cuando el trabajador cruzó la arteria de oriente a poniente pero antes de llegar al camellón central fue alcanzado por un automóvil tripulado por una joven mujer.

El fuerte impacto hizo que el trabajador fuera proyectado varios metros y quedará cerca de una columna de la estación de Metro.

La joven conductora detuvo su automóvil a una distancia de 50 metros, mientras que un taxista colocó su vehículo para proteger al lesionado.

El lesionado fue auxiliado por paramédicos de Protección civil y de Emergemcias San Nicolás.

Al ser valorado en el lugar trascendió que el lesionado presentaba severos golpes en la cabeza, además de probable fractura en la pierna izquierda.

La víctima fue trasladado al Hospital Metropolitano donde quedó internado para su atención médica.