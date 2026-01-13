Atropellan a hombre en situación de calle en Morones Prieto

Al llegar al carril de alta velocidad, una conductora que circulaba por la zona no logró frenar a tiempo y terminó impactándolo.

Un hombre en situación de calle fue atropellado luego de intentar cruzar la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

El incidente se registró poco antes del cruce con la avenida Revolución, a la altura de la colonia Buenos Aires, cuando el hombre, no identificado, salió del cauce del río Santa Catarina e intentó atravesar la vialidad.

De acuerdo con la información recabada, al llegar al carril de alta velocidad, una conductora que circulaba por la zona no logró frenar a tiempo y terminó impactándolo.

Afortunadamente, el peatón no presentó lesiones de gravedad. La conductora realizó el llamado de auxilio, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras valorar al hombre descartaron su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey arribaron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el deslinde de responsabilidades, sin que se reportaran personas detenidas.