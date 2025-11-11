Atropellan a hombre en el centro de Monterrey

Al concluir las labores de RCP sobre el lesionado, los paramédicos trasladaron al hombre gravemente herido para su evaluación médica.

Un hombre aún no identificado resultó gravemente herido tras ser atropellado en la calle Edison entre la avenida Francisco I. Madero y Colón en el centro de Monterrey.

El conductor del vehículo involucrado refirió no haber visto al peatón antes de embestirlo, incluso el parabrisas resultó dañado.

Testigos aseguran que el lesionado permaneció sobre el pavimento mientras luchaba entre la vida y la muerte.

Al arribo de la Cruz Roja realizaron maniobras de reanimación sobre el hombre quien vestía una chaqueta en color café.

La zona permaneció cerrada mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.

Así mismo, la policía de Monterrey detuvo al conductor del vehículo particular en color gris. Quien hasta el momento, no ha sido identificado.

Al concluir las labores de RCP sobre el lesionado, los paramédicos trasladaron al hombre para su evaluación médica.