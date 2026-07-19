Atropellan a hombre en avenida Ruiz Cortines, en Guadalupe

Un hombre sufrió una fractura expuesta tras ser atropellado en avenida Ruiz Cortines, en Guadalupe. Autoridades investigan cómo ocurrió el accidente

Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado la tarde de este sábado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente se registró en uno de los cruceros de esta vialidad, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron a un hombre que presentaba una fractura expuesta como consecuencia del atropello, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Autoridades investigan cómo ocurrió el atropello en Guadalupe

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, ni la identidad de la víctima o del vehículo involucrado.

Las autoridades correspondientes permanecieron en el sitio para atender la emergencia e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el percance.