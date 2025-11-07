Atropellan a hombre de la tercera edad en avenida Bernardo Reyes

El incidente ocurrió a la altura del cruce de la avenida previamente mencionada con la calle Apodaca, en la colonia Topo Chico frente al Mercado Emiliano Zapata

Un hombre de 90 años resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en la avenida Bernardo Reyes, a la altura de la colonia Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:08 de la tarde en el cruce con la calle Santiago, frente al Mercado Emiliano Zapata y a unos metros de un puente peatonal.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba consciente y alerta al momento de ser atendida por personal de Protección Civil de Monterrey, quienes detectaron una probable fractura en la clavícula.

El lesionado recibió atención en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado por paramédicos del CRUM a un hospital.

El conductor permaneció en el sitio para colaborar con las autoridades de Movilidad de Monterrey.

El momento del accidente quedó registrado en cámaras de seguridad de negocios cercanos, donde se observa cómo la camioneta gira hacia Bernardo Reyes sin percatarse del paso del peatón, embistiéndolo.