Atropellan a hombre al intentar cruzar la Carretera Nacional

Tras una valoración inicial, se determinó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, fue trasladado a una unidad médica.

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado cuando intentó cruzar la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Santa Mónica, en el municipio de Santiago, lo que además provocó un choque por alcance y una importante carga vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado, un hombre cuya identidad y edad no han sido determinadas hasta el momento, habría intentado atravesar la vía de alta velocidad de manera imprudente, pese a que a escasos metros del sitio se localiza un puente peatonal habilitado para el cruce seguro de transeúntes.

¿Cómo ocurrió el atropello en Carretera Nacional?

Los hechos se registraron sobre los carriles con dirección al municipio de Monterrey, donde el peatón fue impactado por una camioneta, quedando presuntamente tendido sobre la carpeta asfáltica.

Esta situación generó que un segundo vehículo no lograra frenar a tiempo, produciéndose un choque por alcance, lo que complicó aún más la circulación en la zona.

¿Cuál es el estado de salud del lesionado?

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil del municipio de Santiago, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras una valoración inicial, se determinó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, fue trasladado a una unidad médica para continuar con su evaluación y descartar posibles lesiones internas.

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras el incidente?

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito se hicieron presentes para asegurar el área, realizar el abanderamiento correspondiente y llevar a cabo las labores de vialidad.

Asimismo, las autoridades iniciaron con el proceso para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados y esclarecer las circunstancias del atropello.

Debido al incidente, la vialidad se mantuvo parcialmente afectada durante varios minutos, generando carga vehicular considerable en la Carretera Nacional.