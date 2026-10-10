Atropellan a dos hermanos frente a centro educativo en San Pedro

Los jóvenes fueron embestidos por una camioneta cuando salía de las instalaciones del Centro de Atención Múltiple laboral, en la avenida Vasconcelos

Dos hermanos de 18 y 20 años, alumnos de un Centro de Atención Múltiple (CAM), fueron atropellados por una camioneta blanca cuando cruzaban para ingresar a sus talleres en el plantel educativo, ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en su cruce con Licenciado Verdad, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con lo señalado por la conductora de la camioneta, no vio a los dos hermanos cuando cruzaban la calle, por lo que terminó embistiéndolos.

Tras el accidente, al sitio acudieron elementos de la Policía de San Pedro, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a ambos jóvenes.

Uno de los hermanos presentó un golpe en la cadera; sin embargo, después de la revisión médica, se determinó que ninguno necesitaba ser trasladado a un hospital. Ambos fueron acompañados por su madre tras lo ocurrido.

La conductora permaneció en el lugar para atender la situación con las autoridades. Según la información recabada, se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela cuando ocurrió el percance.

Por su parte, la maestra Suzeth Torres, del Centro de Atención Múltiple, señaló la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en el exterior del plantel, por lo que solicitó la colocación de más conos preventivos y una mayor vigilancia para proteger a los estudiantes durante los horarios de entrada y salida.

El accidente pone nuevamente sobre la mesa la importancia de extremar precauciones en las zonas escolares y respetar los señalamientos viales, especialmente en áreas donde diariamente transitan estudiantes.