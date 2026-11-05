Atropellan a adulto mayor de origen canadiense en Vista Hermosa

El hombre habría salido de su domicilio, ubicado en el mismo sector, y al intentar cruzar la vialidad fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga

Un adulto mayor, aparentemente de nacionalidad canadiense, fue atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Enrique C. Livas, a la altura de la calle Terranova, en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey. La conductora involucrada quedó detenida y unidades de Tránsito acudieron al lugar.

Los hechos ocurrieron poco después de las 11 de la mañana. De acuerdo con testigos, el hombre habría salido de su domicilio, ubicado en el mismo sector, y fue impactado por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida.

Paramédicos valoran al adulto mayor en Vista Hermosa

Tras el impacto, el adulto mayor logró levantarse y caminó aproximadamente una cuadra sobre la avenida Enrique C. Livas, con raspaduras visibles en el rostro y los brazos. Vecinos y comerciantes de la zona lo reconocieron y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

En el cruce con la calle Norteamérica, frente a una mueblería, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de Monterrey lo valoraron. El hombre se negó a ser trasladado a un hospital.

Minutos después llegaron dos mujeres que, según testigos, serían familiares del adulto mayor. Los testigos señalaron que el hombre habría salido de su domicilio sin avisar, por lo que sus familiares no se habrían enterado de inmediato del atropello.