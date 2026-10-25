Atropellan a adulto mayor de 83 años en Monterrey

Un hombre de 83 años resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta en la colonia Mirador de las Mitras. Fue trasladado al IMSS

Un hombre de 83 años resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar la calle, en la colonia Mirador de las Mitras, en Monterrey.

El accidente se reportó en el cruce de la calle Agustín Lara y la avenida Ruiz Cortines, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar atención al afectado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre, identificado como Hipólito, presentó una laceración en la región occipital, es decir, en la parte posterior de la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

En el accidente estuvo involucrada una camioneta Nissan P300, perteneciente a la empresa GA Real Construcciones, conducida por un hombre de 63 años identificado como Iván.

Al sitio también acudieron elementos de Movilidad de Monterrey para atender la situación.