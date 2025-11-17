Atropellamiento deja un fallecido y un lesionado en Monterrey

Los hechos se registraron sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la Privada Carmelita, en la zona de Loma Larga

Un atropellamiento registrado la noche de este domingo en la avenida Morones Prieto, a la altura de la Privada Carmelita en la zona de Loma Larga, dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente lesionado.

Elementos de la corporación acudieron al sitio y trabajaron en coordinación con diversas dependencias para atender la emergencia.

A su llegada, los rescatistas localizaron a dos hombres que habrían sido arrollados por una camioneta Ford F-150 negra, conducida por un hombre identificado como Ángel Reyes.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de uno de los masculinos en el lugar. Quien no ha sido identificado.

El segundo fue atendido y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Universitario, debido a un trauma craneoencefálico severo y fracturas en extremidades inferiores izquierdas.

En el punto también se encontraron vigas de acero y un carro de compras de un supermercado, que aparentemente eran transportados por las víctimas al momento del atropello.