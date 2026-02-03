Atropella ruta a hombre en muletas en el Centro de Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Policía de Monterrey y Protección Civil del Estado, quienes brindaron atención al lesionado

Un hombre que se desplazaba con apoyo de muletas fue atropellado por una ruta urbana en el cruce de la avenida Benito Juárez y Aramberri, en pleno Centro de Monterrey, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y momentos de tensión entre testigos.

¿Cómo ocurrió el atropello en el Centro de Monterrey?

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente vial ocurrió cuando una unidad del transporte urbano impactó al peatón en dicho cruce.

Testigos señalan presunta falta al semáforo

Testigos señalaron que el camión avanzó pese a tener el semáforo en rojo, lo que habría provocado el atropello.

Tras el incidente, algunas personas que se encontraban en el lugar arrojaron piedras contra la unidad y trataron de agredir al conductor; sin embargo, los involucrados se retiraron del sitio antes del arribo de las autoridades.

Atención de emergencia y resguardo de la zona

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Policía de Monterrey y Protección Civil del Estado, quienes brindaron atención al lesionado y aseguraron la zona.