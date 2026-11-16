Las víctimas caminaban sobre la calle Álamo y pretendían cruzar la arteria cuando fueron arrolladas por el uniformado que arrancó de reversa.

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Una mujer murió y su hermana resultó lesionada al ser atropelladas por un elemento de la Policía de Escobedo en la colonia Las Encinas.

Trascendió que el oficial se encontraba en turno, abordo de una camioneta oficial y circulando sobre la avenida Jardines de Canadá.

Las víctimas caminaban sobre la calle Álamo y pretendían cruzar la arteria cuando fueron arrolladas por el uniformado que se echó de reversa para usar un retorno.

Trascendió que el conductor refirió no percatarse del momento en que las hermanas se aproximaron, argumentando poca visibilidad por las dimensiones de la unidad.

La mujer que perdió la vida en el lugar se identificó como Ana Mireles de 60 años de edad, mientras que su familiar se trata de Ángeles Mireles de 73, quien presentaba heridas en un brazo y fue trasladada consciente por rescatistas de la Cruz Roja hasta el Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cómo parte de las investigaciones, el policía que conducía la unidad quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

A través de una ficha informativa el municipio detalló que el oficial, Pedro Gustavo “N”, tiene ocho años de trayectoria en la corporación.

Al lugar arribó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para indagar el percance y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Se dijo que las víctimas eran habitantes del sector, y que personal del gobierno municipal se desplegó para ubicar a los familiares y coordinar la asistencia social por el fallecimiento, así como atención psicológica en caso de ser requerida.

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