Atropella motociclista a peatón; ambos resultan lesionados

El percance se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Simón Bolívar, en la colonia Mitras Centro, sitio al que se movilizaron elementos de auxilio

Un fuerte accidente se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Simón Bolívar, en su cruce con Profr. Moisés Sáenz, en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, donde un joven, de aproximadamente 23 años, fue atropellado por un motociclista, dejando a ambos lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por un motociclista de alrededor de 35 años, quien se dirigía a su trabajo y presuntamente no alcanzó a percatarse de la presencia del peatón. Tras el impacto ambos salieron proyectados varios metros y terminaron sobre la carpeta asfáltica, sin embargo las lesiones más graves las presentó el joven.

Al lugar arribó inicialmente un paramédico de la Cruz Roja Mexicana en motocicleta para brindar los primeros auxilios. Minutos después llegó una ambulancia de la institución, cuyos rescatistas estabilizaron al joven y lo trasladaron al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS.

Los socorristas informaron que el joven quien se dirigía a su trabajo, presentó un fuerte golpe en la cabeza y episodios de amnesia por lo que fue llevado al hospital para una valoración médica especializada. Por su parte, el motociclista sufrió una lesión en una pierna, aunque su estado de salud no fue considerado de gravedad.

Elementos de Movilidad de Monterrey mantuvieron parcialmente cerrada la circulación de avenida Simón Bolivar, mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Por el momento, las autoridades investigan la mecánica del accidente y revisarán cámaras de videovigilancia para determinar responsabilidades, ya que de manera preliminar trascendió que el estudiante presuntamente cruzaba con la luz verde del semáforo.