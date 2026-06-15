Atropella hombre en scooter eléctrico a joven en el Centro

Los testigos señalaron que el hombre se golpeó la cabeza y quedó inconsciente por algunos momentos, mientras que la joven sufrió lesiones leves.

Un hombre que viajaba en un scooter eléctrico atropelló a una joven en el cruce de Juan I. Ramón y Garibaldi, en el centro de Monterrey, dejando a ambos lesionados.

De acuerdo con testigos en el lugar, el conductor circulaba sobre la banqueta cuando impactó a la joven, quien presuntamente iba distraída utilizando su teléfono celular y no observó que el scooter se acercaba.

Tras el choque, ambos cayeron al pavimento. Los testigos señalaron que el hombre se golpeó la cabeza y quedó inconsciente por algunos momentos, mientras que la joven sufrió lesiones leves.

Al sitio acudieron elementos de auxilio y seguridad, quienes desplegaron un operativo, además de cerrar un carril de circulación para atender la emergencia y recabar información sobre lo ocurrido.

Posteriormente, tanto el conductor del scooter como la joven fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Luego de que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes, el scooter eléctrico fue asegurado y trasladado al corralón.