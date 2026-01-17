Atropella camioneta de seguridad privada a adulta mayor

El accidente se registró en la colonia Bernardo Reyes, en Monterrey, cuando la mujer intentó cruzar la vialidad y fue impactada por la unidad

Una mujer de la tercera edad, quien no fue identificada, resultó lesionada tras ser atropellada por el conductor de una camioneta blanca tipo pick up, perteneciente a una empresa de seguridad privada.

El accidente se registró sobre la avenida Alfonso Reyes, entre las calles Río de la Plata y Río Tamesí, en la colonia Bernardo Reyes, cuando la mujer intentó cruzar la vialidad y fue impactada por la unidad.

La víctima quedó atrapada bajo la parte frontal del vehículo, a un costado de una de las llantas, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron labores de extracción utilizando equipo de rescate humano.

La mujer presentó lesiones en piernas, cadera y cráneo, por lo que fue trasladada al Hospital de Zona número 21 a bordo de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) del gobierno del estado.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey para deslindar responsabilidades.

Debido al incidente, la vialidad se vio afectada por varios minutos en los carriles de sur a norte.