Atropella camioneta a ciclista y lo deja herido en Monterrey

Al incorporarse en la transitada arteria el ciclista fue impactado por una unidad de tipo estaquitas propiedad de una compañía.

Tras presuntamente intentar cruzar la avenida Chapultepec sin precaución, un ciclista fue atropellado por el chofer de una camioneta utilitaria, en Monterrey.

El accidente ocurrió en el sentido de la circulación de poniente a oriente, a la altura de la calle Francisco Villa.

Al incorporarse en la transitada arteria el ciclista fue impactado por una unidad de tipo estaquitas propiedad de una compañía.

Tras el impacto el conductor de la bicicleta salió proyectado contra el pavimento.

Debido a la baja velocidad que llevaba la camioneta el accidente solo provocó ligeros raspones en el hombre atropellado.

Fue revisado por rescatistas de la Cruz Roja descartándose la necesidad de un traslado médico de emergencia.

Al sitio llegó personal de la compañía propietaria de la camioneta para trasladar al afectado hasta su domicilio, pues la llanta delantera de la bicicleta quedó inservible.

Personal de Tránsito municipal se desplegó para tomar conocimiento del percance y custodiar la avenida mientras brindaban los primeros auxilios al afectado.