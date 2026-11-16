El conductor de un automóvil Nissan Tiida frenó bruscamente al percatarse de la presencia del peatón que utilizaba un andador.

Un hombre con problemas de movilidad fue atropellado al intentar cruzar la avenida Cristóbal Colón, en el Centro de Monterrey.

Trascendió que el accidente ocurrió cuando se puso en marcha desde el camellón central y no midió la distancia en la que circulaba el tráfico vehicular.

Dinámica del percance vial

Los hechos se registraron a la altura del cruce con la avenida Bernardo Reyes, en el sentido de la circulación hacia el poniente. De acuerdo con la investigación preliminar, el peatón se le atravesó al conductor de un automóvil Nissan Tiida que contaba con la luz verde del semáforo a su favor.

Al observar al transeúnte sobre la arteria, el automovilista frenó bruscamente; sin embargo, la distancia no fue suficiente para evitar que el peatón fuera impactado.

Atención médica y valoración

Se informó que el transeúnte, quien se apoyaba de un andador para caminar, resultó únicamente con raspones en las rodillas tras caer contra el pavimento.

El hombre fue revisado en el lugar por personal de la Cruz Roja y de Protección Civil municipal, quienes le aplicaron vendajes en las heridas. Pese a la valoración, el afectado, de 56 años de edad, rechazó el traslado hospitalario ofrecido por los cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito de Monterrey para abanderar la zona, tomar el parte correspondiente e indagar las responsabilidades del percance.