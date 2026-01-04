Atropella a su esposa y le destroza la pierna en Monterrey

El conductor pretendía estacionar el vehículo afuera de su vivienda mientras su mujer lo observaba a una corta distancia desde la banqueta,

Tras presuntamente confundir el acelerador con el freno, un hombre atropelló a su esposa, destrozándole una pierna en la colonia Altamira, al sur de Monterrey.

Trascendió que el conductor pretendía estacionar el vehículo a fuera de su vivienda mientras su mujer lo observaba desde la banqueta, a unos cuantos centímetros de la unidad.

El accidente ocurrió sobre la calle Santos Cantú Salinas, entre San Salvador y Alfombrilla.

La unidad, un Nissan Altima en color negro, pasó por encima de la pierna derecha de la mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, el impacto provocó una fractura en la tibia, así como una hemorragia.

La víctima se identificó como Alicia Álvarez, quien fue trasladada hasta la clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En tanto, el conductor, Arturo Rodríguez, resultó físicamente ileso, pero tras el accidente se convulsionó durante algunos minutos.

En el lugar lo atendieron elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y posteriormente lo llevaron bajo custodia policial a la clínica 2 del IMSS.

El atropello requirió además la intervención de Protección Civil del Estado, pues un poste de energía eléctrica obstaculizó la extracción de la mujer.