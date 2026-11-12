Atribuye Fiscalía a riña el doble homicidio en taquería

La agresión ocurrió después de una convivencia entre trabajadores y el dueño del negocio, quienes presuntamente estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas

La Fiscalía de Nuevo León mantiene bajo investigación el doble homicidio ocurrido al interior de la taquería “El Trompo Regio”, en la colonia Valle Verde, en Monterrey.

Por estos hechos, dos hombres fueron detenidos y enfrentan una investigación por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la información expuesta por el fiscal, se confirmó que una de las personas detenidas es el propietario del establecimiento.

Las primeras indagatorias apuntan a que la agresión ocurrió después de una convivencia entre trabajadores y el dueño del negocio, quienes presuntamente estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas al terminar su jornada laboral.

“Se advierte que había una discusión entre empleados y el dueño del negocio, estaban conviviendo, estaban tomando después de su jornada laboral y se da esta discusión que termina en una riña con armas blancas”.

Ambos detenidos son investigados por homicidio calificado y, al momento de la declaración del fiscal, se encontraban en proceso de audiencia de control. Las autoridades deberán establecer la participación de cada uno en el enfrentamiento y esclarecer cómo se desarrolló la riña.

La movilización se registró el pasado 7 de noviembre en el establecimiento ubicado en la colonia Valle Verde. En el sitio, además de los dos hombres fallecidos, el propietario resultó lesionado y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.