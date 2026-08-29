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Atrapan a sujeto con droga en el Centro por atraco a local

Por: Danea Lázaro

28 Agosto 2026, 17:25

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Policías de Monterrey arrestaron a Víctor Vidal "N" en el cruce de Colón y Jiménez tras hallarle cuatro envoltorios con cristal.

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Un hombre fue detenido por Policía de Monterrey, por presuntamente tener en su poder cuatro bolsas con cristal; además, de ser investigado por robo a un negocio de pollo frito.

Identificado como Víctor Vidal “N.”, de 36 años, fue capturado en el cruce de Colón y Jiménez, en el centro de la ciudad.

Elementos realizaban un recorrido de vigilancia, cuando visualizaron al hombre que, a propósito, se atravesaba a los vehículos poniéndose en riesgo, así como a los conductores.

Los uniformados detienen su marcha para llamarle la atención, pero el hombre comienza a molestarse y, al realizarle una inspección, le encuentran cuatro envoltorios con cristal.

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Durante las investigaciones, las autoridades informaron que es sospechoso de haber cometido un robo en un negocio en la colonia Mitras Centro, el sábado 15 de agosto.

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Donde se introdujo por la ventanilla, apoderándose de 43 mil 602 pesos en efectivo, siendo captado por las cámaras de circuito cerrado del local.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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