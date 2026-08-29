Atrapan a sujeto con droga en el Centro por atraco a local

Policías de Monterrey arrestaron a Víctor Vidal "N" en el cruce de Colón y Jiménez tras hallarle cuatro envoltorios con cristal.

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Un hombre fue detenido por Policía de Monterrey, por presuntamente tener en su poder cuatro bolsas con cristal; además, de ser investigado por robo a un negocio de pollo frito.

Identificado como Víctor Vidal “N.”, de 36 años, fue capturado en el cruce de Colón y Jiménez, en el centro de la ciudad.

Elementos realizaban un recorrido de vigilancia, cuando visualizaron al hombre que, a propósito, se atravesaba a los vehículos poniéndose en riesgo, así como a los conductores.

Los uniformados detienen su marcha para llamarle la atención, pero el hombre comienza a molestarse y, al realizarle una inspección, le encuentran cuatro envoltorios con cristal.

Durante las investigaciones, las autoridades informaron que es sospechoso de haber cometido un robo en un negocio en la colonia Mitras Centro, el sábado 15 de agosto.

Donde se introdujo por la ventanilla, apoderándose de 43 mil 602 pesos en efectivo, siendo captado por las cámaras de circuito cerrado del local.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.