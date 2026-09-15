Atrapan a presunto ladrón de negocios del Centro de Monterrey

Autoridades lo investigan por su relación en tres robos, en donde en uno de ellos sustrajo 120 mil pesos de una caja fuerte

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey en la colona Sarabia, tras encontrarle en su poder 17 dosis de cristal, además de ser investigado por su relación en tres robos, en donde en uno de ellos sustrajo 120 mil pesos de una caja fuerte.

El detenido identificado como René "N"., de 53 años, quien fue arrestado en el cruce de Aquiles Serdán y Jiménez.

Mientras los elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia, cuando observaron a un hombre quien trató de huir, por lo que fue detenido.

Al revisarlo, le encontraron 17 bolsas con cristal, tras ser investigado presuntamente estaria relacionado en tres robos a negocios en el Centro de la Ciudad.

Uno de ellos fue el pasado 7 de septiembre, en un negocio ubicado en Colón y Juan Méndez, a donde ingresó por la azotea y se apoderó de 120 mil pesos.

El 6 de agosto fue detenido por robos en diversos negocios en establecimientos ubicados en Reforma y Colón, con el mismo modo de operar por las madrugadas.

El otro robo fue el día 4 de mayo, en un local ubicado en Juan Méndez y Aramberri, de donde sustrajo dinero de la caja registradora, y aunque trató de taparse la cara fue identificado por un tatuaje en el brazo.

Finalmente, otro hecho delictivo lo cometió en Juárez y Reforma, donde también ingresó a un local comercial, en el mes de febrero.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.