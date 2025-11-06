Atrapan a pareja drogándose en la vía pública en San Pedro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil; hacían un despliegue estratégico para detectar actos ilícitos en la colonia Casco Urbano

El Grupo de Coordinación Metropolitana logró la detención de un hombre y una mujer luego de ser sorprendidos, presuntamente, consumiendo sustancias ilícitas en el municipio de San Pedro.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Allende, en el casco urbano, cuando elementos de seguridad observaron a la pareja aparentemente intoxicándose en la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como Janeth “N”, de 30 años, y José “N”, de 34.

Durante una revisión, los oficiales les aseguraron 30 envoltorios con marihuana, 50 con cristal, 20 con cocaína en piedra y 20 con cocaína en polvo, entre otros indicios ilícitos.

Por lo anterior, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público