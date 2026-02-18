¡Atrapado! Hombre presuntamente roba batería de auto en Monterrey

Un hombre fue captado en video cuando logra abrir el cofre de un vehículo estacionado y presuntamente roba la batería para luego huir a pie

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue captado en video justo en el momento en que presuntamente roba la batería de un automóvil estacionado en calles del Centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes sobre la calle Dr. Coss, entre Jardón y la lateral de avenida Constitución, donde una persona grabó al presunto delincuente.

En las imágenes se observa cómo el sujeto que lleva puesta bermuda, playera blanca y gorra en color negro se acerca al vehículo, manipula el cofre y logra abrirlo.

En un primer instante, al ver la presencia de posibles testigos, se aleja del vehículo, pero luego regresa para continuar con su objetivo.

Posteriormente, sustrae la batería del automóvil y la guarda en una mochila que llevaba puesta. Tras cometer el robo, se retira del lugar a pie.

El vehículo involucrado se trata de un Cavalier en color blanco, modelo 1994, con placas de circulación SYD-467-B.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable.