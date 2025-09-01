Atrapa Protección Civil de Escobedo a 'mini anaconda'

El brigadista Osvaldo Linares encabezó el operativo tras recibir el reporte ciudadano, y junto con su equipo lograron atrapar al reptil

Una víbora de aproximadamente 2.5 metros de largo fue capturada el sábado por la mañana al interior de una vivienda en la comunidad Paso Cucharas, gracias a la rápida intervención de Protección Civil de Escobedo.

El brigadista Osvaldo Linares encabezó el operativo tras recibir el reporte ciudadano, y junto con su equipo realizó las maniobras necesarias para atrapar al reptil sin riesgos para los habitantes.

Posteriormente, la víbora fue liberada en su hábitat natural, garantizando la seguridad de la familia afectada y el cuidado de la fauna silvestre.

Protección Civil de Escobedo llamó a la población a evitar el contacto con estos animales y reportar de inmediato su presencia al número 81.8397.2911.

Asimismo se recomienda a la ciudadanía que en caso de que en sus hogares se encuentren con un animal de este tipo debe de mantener la calma, alejar a niños y mascotas, y no intentar golpear ni capturar al ejemplar mientras llega personal especializado.