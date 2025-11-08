ATRAPA FC A LADRÓN Y RECUPERAN VEHÍCULO

Un hombre que con uso de violencia asaltó a una mujer, fue capturado por elementos de Fuerza Civil, al poniente del municipio de Monterrey.

Fue la tarde de este miércoles cuando los agentes estatales hacían un despliegue por la zona, cuando fueron interceptados por la víctima que manifestó acaban de robar su vehículo de forma violenta.

Inmediatamente, los uniformados comenzaron la búsqueda del presunto delincuente que viajaba en una camioneta KIA Soul en color negro.

En la avenida No Reelección, detectaron al sospechoso y le ordenaron detener la marcha pero dicha indicación no fue acatada y dieron inicio a una persecución que finalizó en el cruce de las calles Cesena y Anzio; cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó en un poste.

El varón se identificó como Javier “N", de 27 años de edad y le decomisaron un arma corta abastecida con seis municiones y 11 cartuchos adicionales.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.