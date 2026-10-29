Atrae contenedor a osos; preocupa a vecinos de Lomas Mederos

Habitantes del sector piden reubicar un contenedor de basura y reforzar las medidas para proteger tanto a la comunidad como a la fauna silvestre

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La presencia recurrente de osos en busca de alimento mantiene preocupados a vecinos de la colonia Lomas Mederos, en Monterrey, donde un contenedor de basura ubicado en el cruce de las calles Cap. Fernández de Castro y Chipinque se ha convertido en uno de los puntos a los que llegan estos animales, cerca del río La Silla y de la zona de cerros.

Los residentes dieron a conocer para INFO 7 que un oso de gran tamaño suele acudir durante la noche para buscar comida entre los desechos, principalmente antes de los días de recolección de basura. De acuerdo con los residentes, los avistamientos se han vuelto más frecuentes durante los últimos tres años.

Damaris, vecina del sector, cuenta que el ejemplar recorre habitualmente la zona y que incluso ha comenzado a aparecer durante el día. “De hecho, durante este año ha salido hasta temprano, ya come hasta las 10 de la mañana. No le hace daño a nadie”, comentó.

La residente también recordó que recientemente un oso fue encontrado recostado sobre la banqueta, situación que movilizó a las autoridades. “Estaba un osito acostado, dormido aquí en la banqueta y estaba aquí Protección Civil. Yo saqué a mis perritos en la noche y pues nos pidieron que nos resguardáramos”, relató.

Por su parte, Alejandra Domínguez, también residente de Lomas Mederos, consideró que la presencia de estos animales puede estar relacionada con la disponibilidad de alimento y la forma en que se manejan los residuos.

“Entonces, aunque estén a kilómetros, vienen y este pueden estar oliendo esa cantidad de basura y de residuos, ¿verdad? Por eso ya tienen como este punto bien marcado, que es aquí donde encuentran la mayor cantidad de basura”, explicó.

Ante esta situación, los vecinos solicitan que el contenedor sea reubicado dentro de los límites de los departamentos a los que pertenece.

Domínguez indicó que ya se han enviado oficios al municipio para solicitar el cambio y pidió que se llegue a un acuerdo para retirar el depósito de la vía pública.

“Que se mueva el contenedor”, expresó al señalar cuál sería la principal solución que esperan de las autoridades. También denunció que personas de otras colonias acuden a dejar escombro, sillones y otros residuos en el sitio.

Los residentes dan a conocer que el problema escala hasta afectar a la fauna silvestre, pues se han encontrado restos de basura y plásticos en ejemplares atendidos por personal especializado.

Por ahora exigen mayor vigilancia de las autoridades municipales y ambientales, así como medidas para mejorar el manejo de los residuos y proteger el hábitat de los animales que viven cerca del río La Silla y los cerros.