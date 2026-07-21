Atora carambola circulación en la Carretera a Laredo

Con la obstrucción de carriles se formó un cuello de botella que generó tránsito lento y una larga fila de automovilistas

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Una carambola en la que participaron cuatro vehículos paralizó la mañana del lunes la Carretera a Laredo, en Apodaca.

De acuerdo con la indagatoria inicial, el conductor de un camión de personal circulaba a exceso de velocidad e impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Aveo.

La unidad particular, a su vez, chocó contra otra del mismo modelo y ésta última contra una camioneta Ford Escape.

l accidente ocurrió minutos después de las 7:00 de la mañana en el sentido de sur a norte, a 50 metros del acceso al Libramiento Noreste.

Los vehículos quedaron obstruyendo dos carriles de la circulación al salir proyectados.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Trascendió que el camión no llevaba pasajeros.

Con la obstrucción de carriles se formó un cuello de botella que generó tránsito lento y una larga fila de automovilistas que se extendió por aproximadamente cuatro kilómetros.

Al sitio se desplegaron elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional para levantar el parte del incidente.